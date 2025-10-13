Ценности
18:44, 13 октября 2025Ценности

65-летняя Вера Сотникова пожаловалась на страшные последствия после визита к косметологу

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Вера Сотникова пожаловалась на страшные последствия после посещения косметолога. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя ведущая рассказала, что осталась недовольна результатом нитевого лифтинга, который ей сделали в одной из столичных клиник. По словам телезвезды, на ее лице образовались гематомы, а нити спустились к подбородку.

«Нити поставили непрофессионально — они не закрепятся и спустятся вниз, образуя большой комок-гематому. Когда вы озвучите проблему, вам сделают одолжение: примут и натянут нити вниз (изначально они шли наверх), сделают дырку в подбородке, обрежут и заклеят пластырем. Но потом нити через этот надрез все равно будут торчать и кровоточить», — посетовала она.

В конечном итоге пациентке пришлось ехать в Санкт-Петербург, чтобы устранить последствия неудачного вмешательства. «Исправлять ошибки этого косметолога пришлось в питерской клинике у опытного врача. Эти нити он счищал с кожи скальпелем. С гостиницей и дорогой операция обошлась в один миллион рублей», — подчеркнула актриса.

Кроме того, Сотникова заявила, что ее ввели в заблуждение еще на этапе записи к врачу: она хотела сделать процедуру у одного специалиста, а по факту ей делала лифтинг другая сотрудница учреждения. К тому же руководство клиники нарушило условия договора, согласно которому процедуру артистке должны были сделать бесплатно.

«С вами заключат договор на одну сумму, а в итоге заплатите в два-три раза больше. В моем случае изначально договорились о бесплатной процедуре за положительный отзыв на сайте и в соцсетях. В итоге заплатила 70 тысяч рублей», — подытожила героиня материала.

В мае 2022 года Сотникова рассказала о проблемах с доступом в квартиру во Франции.

