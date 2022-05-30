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Российская актриса рассказала о проблемах с доступом в квартиру во Франции

Вера Сотникова рассказала о проблемах с доступом в квартиру в Каннах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Вера Сотникова, владеющая недвижимостью во Франции, рассказала о проблемах с доступом в квартиру в Каннах. Своей историей она поделилась в эфире программы «Звезды сошлись», на выпуск обратило внимание издание «Вокруг ТВ».

Сотникова купила недвижимость за границей, когда она стоила дешевле московской. Однако актриса не раз сталкивалась с трудностями, из-за которых она подумывает избавиться от объекта. Однажды в квартире сменили замки без ее ведома из-за непогашенной задолженности. «Я офигела. Потом, чтобы поменять замок, нужно было к ним поехать, заплатить за квартиру, оплатить штраф, судебных приставов, сам замок. И тогда потом я снова могла попасть к себе», — рассказала актриса.

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Ее коллега Татьяна Веденеева, которая также владеет недвижимостью во Франции, пояснила, что при наличии задолженностей управляющая компания имеет право не только поменять замок, но и выставить квартиру на продажу. В данный момент артистка испытывает трудности с оплатой счетов из-за ситуации в мире. Списание денег за электроэнергию и интернет происходит автоматически с привязанного счета, однако средства на нем скоро закончатся, а пополнить его пока нет возможности. Веденеева переживает, что у всех россиян могут отнять жилье за границей.

Ранее в апреле бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала о прошлых долгах за съемную квартиру. По словам певицы, после завершения проекта она обрела популярность, однако у нее накопились неоплаченные счета за квартиру.

Полина Кислицына
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