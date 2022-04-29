Звезда «Фабрики звезд» рассказала о прошлых долгах за квартиру

Певица Сати Казанова рассказала, что в прошлом у нее были долги за съемную квартиру

Бывшая участница группы «Фабрика», звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Сати Казанова рассказала о прошлых долгах за съемную квартиру. Она поделилась историей в интервью для Teleprogramma.pro.

По словам Казановой, после завершения проекта она обрела популярность, однако у нее накопились неоплаченные счета за квартиру. «Мне 20 дурных лет, и через три месяца я выхожу на волю. Простая девчонка с кучей долгов за съемную квартиру. Но меня все узнают и берут какие-то автографы, что, конечно, сносило мне крышу», — рассказала певица.

Через два месяца после проекта его участники поехали на гастроли. Казанова отметила, что заработала приличные деньги за выступления, после чего смогла помочь родителям. Однако певица не уточнила, на что именно она потратила средства.

В январе 2021 года Казанова рассказала об условиях жизни в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, куда она в юности переехала вместе с родителями. По словам артистки, в комнатах были тараканы и подобный опыт стал для нее «глубокой травмой».