Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

Уехавший из России комик Романов заявил о тяжелых испытаниях из-за эмиграции

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, подвел итоги эмиграции. В посте в своем Telegram-канале он заявил, что ему пришлось пройти тяжелейшие испытания.

По словам юмориста, который покинул страну четыре года назад, поначалу он воспринимал переезд как приключение. Однако позднее, как отметил Романов, он начал сталкиваться с трудностями. «Оказалось, что эмиграция — это ты уезжаешь не в лучшую жизнь. Ты уезжаешь из места, где тебе тяжело, в место, где тебе еще тяжелее. Просто ты этого не понимаешь в моменте», — написал он.

Комик назвал эмиграцию новой жизнью, в которой человек не понимает правил. Кроме того, он не согласился с мнением, что переезд в другую страну является решением проблем. «Это много сложных вопросов, которые сваливаются на тебя одновременно», — добавил Романов.

Вместе с тем юморист подчеркнул, что со временем начал осознавать преимущества жизни в другой стране. Он добавил, что не жалеет о переезде.

Ранее Романов заявил, что не стал счастливее после переезда за рубеж. В то же время он указал, что с каждым днем ему становится легче жить.