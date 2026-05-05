Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 5 мая 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

Уехавший из России комик Романов заявил о тяжелых испытаниях из-за эмиграции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал Дмитрия Романова

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, подвел итоги эмиграции. В посте в своем Telegram-канале он заявил, что ему пришлось пройти тяжелейшие испытания.

По словам юмориста, который покинул страну четыре года назад, поначалу он воспринимал переезд как приключение. Однако позднее, как отметил Романов, он начал сталкиваться с трудностями. «Оказалось, что эмиграция — это ты уезжаешь не в лучшую жизнь. Ты уезжаешь из места, где тебе тяжело, в место, где тебе еще тяжелее. Просто ты этого не понимаешь в моменте», — написал он.

Комик назвал эмиграцию новой жизнью, в которой человек не понимает правил. Кроме того, он не согласился с мнением, что переезд в другую страну является решением проблем. «Это много сложных вопросов, которые сваливаются на тебя одновременно», — добавил Романов.

Вместе с тем юморист подчеркнул, что со временем начал осознавать преимущества жизни в другой стране. Он добавил, что не жалеет о переезде.

Ранее Романов заявил, что не стал счастливее после переезда за рубеж. В то же время он указал, что с каждым днем ему становится легче жить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу атаки БПЛА объявили на первой в России федеральной территории

    Рэпер Navai на своем Ferrari попал в ДТП в центре Москвы

    Ирина Салтыкова показала фигуру в бикини в честь 60-летия и вызвала споры в сети

    Трамп поделился впечатлениями от личного общения с властями Ирана

    Call of Duty впервые не выйдет на популярных консолях

    Россиянин открыл стрельбу после угроз наркозакладчика ручной гранатой

    SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой

    Москвичам рассказали о погоде в праздники

    Уехавший из России комик подвел итоги эмиграции и рассказал о тяжелейших испытаниях

    Мужчина украл часы у туриста в Европе и попался из-за следов ДНК на оброненных наушниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok