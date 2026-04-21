10:16, 21 апреля 2026

Покинувший Россию комик оценил свой уровень счастья после эмиграции

Маргарита Щигарева
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный стендап-комик Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Португалии, оценил свой уровень счастья после эмиграции. На эту тему он высказался в Telegram.

Юморист заявил, что решился на эмиграцию под давлением обстоятельств, и назвал ее нелегкой дорогой. «Если у тебя есть иллюзия, что ты переедешь и сразу "заживешь" — ты охренеешь, насколько это непросто вначале», — написал Романов.

Комик признался, что не стал счастливее после переезда в другую страну. «Но я определенно становлюсь счастливее с каждым днем. Становится легче, и это радует», — добавил юморист.

Ранее Романов объяснил наличие нескольких гражданств. По словам комика, паспорта нескольких стран дают ему больше возможностей.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Им также запретили въезд в страну.

