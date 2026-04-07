Уехавший из России комик объяснил наличие у себя нескольких гражданств

Комик Романов объяснил свои несколько гражданств большей свободой передвижения

Стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, объяснил наличие у себя нескольких гражданств. Пост об этом он опубликовал в Telegram.

Романов заявил, что наличие паспортов нескольких стран дает ему больше возможностей. «С одним [паспортом] тебе могут сказать "нельзя", а с другим — "можно". Я открывал компанию в США на украинский паспорт — мне не открыли банковский счет. На израильский — открыли», — рассказал юморист. Он добавил, что в зависимости от гражданства меняется то, какие страны человек может посетить без визы.

По словам комика, он уже оформил для своей маленькой дочери четыре гражданства. Таким образом он старается обеспечить ребенку возможность выбирать.

Ранее Романов заявил, что ему удалось оформить вид на жительство (ВНЖ) Португалии после рождения дочери. Юморист также отметил, что в Европе у него получается решать вопросы с документами и другие бытовые задачи без серьезных проблем.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Комикам также запретили въезд в страну.