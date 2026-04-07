Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:55, 7 апреля 2026

Уехавший из России комик объяснил наличие у себя нескольких гражданств

Маргарита Щигарева
Кадр: Дмитрий Романов / YouTube 

Стендап-комик Дмитрий Романов, уехавший из России и живущий в Европе, объяснил наличие у себя нескольких гражданств. Пост об этом он опубликовал в Telegram.

Романов заявил, что наличие паспортов нескольких стран дает ему больше возможностей. «С одним [паспортом] тебе могут сказать "нельзя", а с другим — "можно". Я открывал компанию в США на украинский паспорт — мне не открыли банковский счет. На израильский — открыли», — рассказал юморист. Он добавил, что в зависимости от гражданства меняется то, какие страны человек может посетить без визы.

По словам комика, он уже оформил для своей маленькой дочери четыре гражданства. Таким образом он старается обеспечить ребенку возможность выбирать.

Ранее Романов заявил, что ему удалось оформить вид на жительство (ВНЖ) Португалии после рождения дочери. Юморист также отметил, что в Европе у него получается решать вопросы с документами и другие бытовые задачи без серьезных проблем.

В апреле 2025 года стало известно, что Романова и его коллегу Славу Комиссаренко лишили российского гражданства по инициативе ФСБ. Комикам также запретили въезд в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok