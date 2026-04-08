18:22, 8 апреля 2026

Расходы Пугачевой на содержание замка в Грязи оценили

КП: На содержание замка в Подмосковье у Пугачевой уходит по 1 млн руб. в месяц
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Содержание пустующего замка в Подмосковье обходится Алле Пугачевой слишком дорого. Расходы народной артистки на свое поместье в деревне Грязь подсчитала «Комсомольская правда».

По расчетам газеты, ежемесячно на содержание своего подмосковного дома Пугачева отдает почти по миллиону рублей. Как уточнил владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев, на выплату налога на землю и кадастр у звездного семейства ежегодно уходит порядка 300 тысяч рублей. К этому надо добавить расходы на отопление, электричество и системы безопасности, а также ремонтные работы, уборку бассейна и круглосуточную охрану. К примеру, только на оплату услуг садовника тратится 80 тысяч рублей в месяц.

Сумма в миллион рублей для певицы посильна, однако смысла в таких расходах она уже не видит, поделились знакомые Пугачевой. «Им уже надоело платить безумные деньги за содержание этого дома», — говорят источники издания. Артистка давно намеревается продать замок, однако препоной для сделки остается иноагентский статус ее супруга, Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее сообщалось, что Пугачева выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в Москве. Объект экспонируется в Филипповском переулке в нескольких минутах ходьбы от метро «Кропоткинская». Показы проходят в закрытом режиме и только «для своих», однако подобные объекты в районе оцениваются в полмиллиарда рублей.

