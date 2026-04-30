Земфира посетила матч Лиги чемпионов в свитере Сафонова

Земфира посетила матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» в свитере Сафонова

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) посетила матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» в свитере российского вратаря парижан Матвея Сафонова. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Отмечается, что певица посетила игру в компании российской актрисы Ренаты Литвиновой. Они запечатлены вместе на фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото был отмечен сам Сафонов. Публикацию сопроводили словом «Любовь».

Первый полуфинальный матч между ПСЖ и «Баварией» прошел 28 апреля на парижском стадионе «Парк де Пренс». Игра завершилась победой парижан со счетом 5:4. Ответный поединок пройдет в Мюнхене 6 мая.