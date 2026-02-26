Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

Ирина Безрукова: Брэд Питт долго восстанавливал психику после развода с Джоли

Российская актриса Ирина Безрукова прокомментировала скандальный развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Мнением артистка поделилась на премьере фильма «Кутюр» с Джоли в главной роли, ее слова передает Voice.

Безрукова предположила, что Питт неслучайно стал злоупотреблять алкоголем в браке с Джоли. Она назвала актрису красоткой, звездой и женщиной «с очень непростой судьбой, генетикой и психикой». «Американки отличаются от европеек и русских женщин, они не привыкли держать в себе. Есть женщины, которые достанут и мертвых», — отметила Ирина.

Сам Питт, по мнению Безруковой, похож на «плюшевого мишку» и не склонен к конфликтам. Она предположила, что после расставания с супругой Брэд еще долго «восстанавливал психику», однако это не должно было стать для актера неожиданностью.

«Выбрал себе богиню? Терпи!» — посоветовала Питту актриса.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Спустя два года Джоли подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что пообщалась с Анджелиной Джоли.