Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:14, 26 февраля 2026Культура

Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

Ирина Безрукова: Брэд Питт долго восстанавливал психику после развода с Джоли
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская актриса Ирина Безрукова прокомментировала скандальный развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Мнением артистка поделилась на премьере фильма «Кутюр» с Джоли в главной роли, ее слова передает Voice.

Безрукова предположила, что Питт неслучайно стал злоупотреблять алкоголем в браке с Джоли. Она назвала актрису красоткой, звездой и женщиной «с очень непростой судьбой, генетикой и психикой». «Американки отличаются от европеек и русских женщин, они не привыкли держать в себе. Есть женщины, которые достанут и мертвых», — отметила Ирина.

Сам Питт, по мнению Безруковой, похож на «плюшевого мишку» и не склонен к конфликтам. Она предположила, что после расставания с супругой Брэд еще долго «восстанавливал психику», однако это не должно было стать для актера неожиданностью.

«Выбрал себе богиню? Терпи!» — посоветовала Питту актриса.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году после девяти лет совместной жизни. Спустя два года Джоли подала на развод, обвинив супруга в домашнем насилии.

Ранее российская певица Люся Чеботина заявила, что пообщалась с Анджелиной Джоли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

    Конфетная империя Марии Шараповой рухнула

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты подводные камни при оформлении ипотеки на двоих

    Популярный певец отказался сдавать «блатные» номера серии АМР с машины

    Главарь крупнейшей в России банды киллеров Джако попал на видео

    На Западе испугались последствий планов по вооружению Украины ядерным оружием

    Ложную гранату российского «Крюка» показали на видео

    Москвичам пообещали оттепель и ледяной дождь в выходные

    В российском регионе у начальника ИФНС обнаружен участок за 120 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok