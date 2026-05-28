Адам Сэндлер решил поддержать жену на публике и вызвал споры в сети из-за наряда

Американский актер Адам Сэндлер решил поддержать жену и коллегу Джеки Сэндлер на публике и вызвал споры в сети из-за наряда. Обсуждение появилось в сообществе Fauxmoi на платформе Reddit.

59-летний артист посетил в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Служебный роман», в котором снялась его супруга. Он выбрал для мероприятия оранжевую оверсайз-толстовку и голубые спортивные брюки с кроссовками. В свою очередь, его избранница позировала в черном мини-платье и туфлях на каблуках.

Образ Сэндлера вызвал противоречивую реакцию у юзеров. Часть из них раскритиковали его выбор одежды: «Одно дело, когда он занимается собственными проектами, но для жены мог хотя бы надеть брюки цвета хаки и рубашку поло», «Он изо всех сил пытается выглядеть так, будто ему все равно, но в итоге получается совсем наоборот», «Если бы я пришла на какое-нибудь престижное мероприятие в таком же наряде, меня бы попросили уйти».

Другие пользователи поддержали звезду. «Он никогда не говорил, что не хочет носить красивую одежду, он сказал, что больше не хочет чувствовать себя некомфортно», «Я видела его несколько раз. Он простой и непритязательный человек. Очень щедрый и скромный и не стремится к лишнему вниманию», «Мы должны позволять всем носить любую одежду, какую они хотят, в любое время, независимо от того, насколько формальное или неформальное мероприятие», — заявили они.

В августе 2024 года Адам Сэндлер высказался о своем ярком стиле.