Актер Адам Сэндлер описал свой стиль в одежде словами «семья смеется надо мной»

Американский кинокомик и актер Адам Сэндлер высказался о своем ярком стиле. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте блогера Mystery Fashionist.

57-летняя телезвезда поговорил с блогером на одной из улиц Нью-Йорке, представ перед камерой в голубом поло, синих шортах, олимпийке бренда Fila и белых носках в сочетании с разноцветными кроссовками марки Puma. По словам знаменитости, он надевает первые попавшиеся вещи, которые лежат в его гардеробе.

«Я просто хватаю вещи из гардероба и надеваю их. Из-за этого надо мной часто смеются люди, в том числе члены моей семьи», — описал свои предпочтения в одежде Сэндлер и добавил, что его любимая вещь — это удобно сидящие кроссовки. «Иногда жена покупает мне смешные носки», — подытожил он.

Ранее в августе 57-летний Адам Сэндлер также раскрыл секрет цветущего внешнего вида.