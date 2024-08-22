57-летний Адам Сэндлер раскрыл секрет цветущего внешнего вида

57-летний актер Адам Сэндлер заявил, что цветущим внешним видом обязан дочерям

57-летний американский кинокомик и актер Адам Сэндлер заявил, что обязан дочерям тем, что выглядит молодо и остается здоровым. Секрет цветущего внешнего вида он раскрыл изданию People.

Сэндлер рассказал, что его дочери, 18-летняя Сэди и 15-летняя Санни, постоянно призывают его серьезно относиться к ментальному и физическому здоровью и лучше питаться. «Когда-то я кричал на своего отца, чтобы он бросил курить, а теперь мои дети ругают меня, чтобы я просто успокоился и попытался есть как нормальный человек», — отметил актер.

Также Сэндлер признался, что старшая дочь недавно предложила ему нанять того же тренера, с которым он готовился к съемкам фильма «Не шутите с Зоханом» в 2008 году. По словам артиста, он пытался объяснить дочери, что спорт — это большая работа, и он просто не может себя заставить вернуться к ней, но дал слово подумать над этой идеей. Он добавил, что раньше очень серьезно относился к своей физической форме, но в последнее время постоянно пренебрегает тренировками, из-за чего набрал вес.

Ранее Сэндлер купил особняк в элитном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Он заплатил за дом более четырех миллионов долларов.