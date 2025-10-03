Интернет и СМИ
18:22, 3 октября 2025

Доктор Мясников назвал россиянам опасную причину осенней усталости

Врач Мясников заявил, что усталость может появиться после укуса клеща
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасную причину осенней усталости. Выпуск с объяснениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В одной из рубрик программы Мясников спросил гостью передачи, может ли осенняя усталость возникнуть после укуса клеща. Женщина ответила утвердительно, и врач согласился с ней. По словам доктора, такой симптом свидетельствует о том, что человек заразился боррелиозом, также известным как болезнь Лайма.

При этом Мясников подчеркнул, что заразным клещ становится через двое-трое суток после того, как попал на кожу. Он призвал сразу же снимать паукообразное, если человек заметил его на теле.

Ранее врач призвал россиян, которых укусил клещ, сразу выполнить одно действие. Он уточнил, что следует сразу же принимать антибиотики.

