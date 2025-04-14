Доктор Мясников призвал россиян выполнить одно действие при укусе клеща

Врач Мясников заявил, что при укусе клеща нужно сразу принимать антибиотики

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что укусы клещей могут вызывать боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, какое одно действие нужно немедленно выполнить, чтобы защитить себя от инфекции. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, если на месте укуса клеща возникло красное пятно, то это может свидетельствовать о заражении боррелиозом. Доктор призвал россиян, которые столкнулись с этим симптомом, начать сразу пить антибиотики.

«Мы сразу начинаем принимать антибиотики, не делая никаких анализов. Почему? Анализ становится положительный только через одну-две недели. А вам надо начать [лечение] не позже чем через 72 часа [после заражения]», — пояснил он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал продукты, употребление которых защитит от развития сахарного диабета. В частности, врач посоветовал включить в рацион бананы и груши.