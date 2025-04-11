Россиянам назвали защищающие от сахарного диабета продукты

Врач Мясников заявил, что виноград, бананы и груши защищают от сахарного диабета

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал продукты, употребление которых защитит от развития сахарного диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что, согласно исследованиям, некоторые фрукты снижают риски перехода преддиабета в диабет. К ним врач отнес виноград, бананы и груши.

Специалист добавил, что развитию этого заболевания препятствует кофе. Тем, кто хочет уберечь себя от диабета, специалист также посоветовал включить в рацион молочные продукты и орехи.

Ранее Мясников предупредил, что сладкая газировка повышает риск возникновения диабета. Доктор назвал такие напитки гадостью. По его словам, по уровню оказываемого на организм вреда они стоит сразу за сигаретами.

Перед этим Мясников развеял популярный миф о диабете. Врач опроверг мнение о том, что диабет у родителей гарантирует возникновение этого заболевания и у детей.