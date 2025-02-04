Доктор Мясников назвал гадостью один популярный продукт

Доктор Мясников: Сладкие напитки по уровню вреда стоят сразу за сигаретами

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что сладкие газированные напитки повышают риск развития диабета второго типа и болезней сердца и сосудов. О вроде этого популярного продукта он предупредил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, недавнее исследование показало, что подслащенные сахаром напитки, включая энергетики и лимонады, только в 2020 году стали причиной 2,2 миллиона новых случаев диабета второго типа и 1,2 миллиона случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор также назвал сладкие напитки гадостью, которая по уровню оказываемого на организм вреда стоит сразу за сигаретами.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам способ побороть тягу к сладкому. Специалист объяснил, что дефицит хрома может приводить к необъяснимой тяге к сладким продуктам, и посоветовал включить в рацион блюда из печени.

Перед этим Мясников заявил, что частое употребление сладких продуктов провоцирует боль в суставах. Кроме того, как указал врач, этот симптом может возникнуть из-за употребления жареного, копченого, колбас и красного мяса.