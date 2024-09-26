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06:04, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли эффективный способ побороть тягу к сладкому

Врач Агапкин посоветовал для отказа от сладкого включить в рацион печень

Фото: Holly Stratton / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам способ побороть тягу к сладкому. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он дал совет включить в рацион блюда из печени, чтобы отказаться от сладостей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли блюда из печени снижают тягу к сладкому, ответила отрицательно. Врач опроверг предположение девушки.

«На самом деле — да, потому что в печени много хрома», — отметил Агапкин. Специалист объяснил, что дефицит хрома может приводить к необъяснимой тяге к сладким продуктам.

Ранее Агапкин назвал еще один эффективный способ снизить тягу к сладкому. Медик посоветовал для отказа от сладостей включить в рацион камбалу. По его словам, в борьбе с тягой с желанием съесть что-то сладкое помогает употребление всех белковых продуктов.

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      Олег Давыдов
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