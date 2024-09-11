Врач назвала эффективный способ снизить тягу к сладкому

Врач Агапкин посоветовал для отказа от сладкого включить в рацион камбалу

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал эффективный способ снизить тягу к сладкому. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он посоветовал для отказа от сладких продуктов включить в рацион камбалу. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли камбала помогает снизить тягу к сладкому, ответила отрицательно. Врач опроверг утверждение девушки.

«На самом деле — да. Во-первых, известно, что белковые блюда помогают снижать тягу к сладкому, это известный факт», — отметил Агапкин. Помимо этого, как добавил медик, камбала содержит микроэлемент под названием хром, употребление которого, согласно данным исследований, действительно уменьшает тягу к сладкому.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и доктор биологических наук, диетолог Андрей Золотарев назвали продукты, повышающие риск инсульта. Для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, в частности инсульта, медики рекомендовали исключить из рациона продукты питания, которые насыщены жирами, в частности шоколад.