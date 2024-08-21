Врачи назвали повышающие риск инсульта продукты

Доктора Шаповаленко и Золотарев: жирные сорта мяса повышают риск инсульта

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и доктор биологических наук, диетолог Андрей Золотарев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали продукты, повышающие риск инсульта. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Для профилактики сердечно-сосудистых катастроф, в частности инсульта, медики рекомендовали исключить из рациона продукты питания, которые насыщены жирами. «Это жирные сорта мяса, жирные сорта кисломолочных продуктов, естественно, любой фастфуд, особенно фритюр. Ну и, как ни странно, шоколад», — пояснил Золотарев.

Шаповаленко добавила, что сладкие продукты с высоким содержанием сахара отрицательно влияют и на уровень холестерина. «Поэтому диету соблюдаем», — заключила врач.

Ранее офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что риск развития инсульта снижает употребление дыни. Кроме того, по их словам, этот продукт защищает от рака желудка.