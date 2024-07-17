Врачи раскрыли неожиданные полезные свойства дыни

Врачи Гандельман и Коновалов: дыня снижает риск инсульта и рака желудка

Кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление дыни снижает риск развития инсульта и рака желудка. Выпуск передачи, в котором врачи раскрыли неожиданные полезные свойства этого продукта, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в 100 граммах дыни содержится 60 процентов от суточной нормы витамина С. «Витамин С необходим для эластичности сосудов. (...) Недостаточность витамина С — это инсульт», — пояснил врач.

Коновалов, в свою очередь, отметил, что 100 граммов дыни также содержит около 60 процентов суточной нормы витамина А, который является природным антираковым средством. «Исследования показали, что у людей, которые употребляют пищу, богатую витамином А, шанс развития рака желудка меньше», — добавил Гандельман.

Ранее терапевт Елена Малышева заявила, что привычка пить мало воды также может привести к развитию онкологического заболевания. «Если вы не пьете воду, у вас (…) риски рака мочевого пузыря высоченные», — подчеркнула она. Гандельман добавил, что зимой нужно ежедневно потреблять минимум два литра воды, а летом — три литра.