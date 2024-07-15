Россиян предупредили о приводящей к очень высокому риску рака мочевого пузыря привычке

Врач Малышева: привычка пить мало воды повышает риск рака мочевого пузыря

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредила россиян о привычке, которая может спровоцировать рак. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что привычка пить мало воды может привести к развитию онкологического заболевания. «Если вы не пьете воду, у вас (…) риски рака мочевого пузыря высоченные», — подчеркнула она.

Ее коллега Герман Гандельман, в свою очередь, добавил, что зимой нужно ежедневно потреблять минимум два литра воды, а летом — три литра.

Ранее Малышева и другие ведущие программы «Жить здорово!» развеяли популярный миф о воде. Врачи опровергли мнение о том, что обычная вода утоляет жажду лучше газированной.

Перед этим телеведущие рассказали об опасности родниковой воды. Малышева и ее коллеги призвали россиян кипятить сырую воду.