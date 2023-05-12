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20:02, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Малышева развеяла популярный миф о воде

Врач Елена Малышева рассказала, что газированная вода утоляет жажду лучше обычной

Фото: Piero Nigro / Alto Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, а также кардиолог Герман Гандельман, развеяли популярный миф о воде. Специалисты рассказали, что газированная вода утоляет жажду лучше, чем обычная. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Медики развеяли заблуждение о том, что обычная вода утоляет жажду лучше газированной. «Оказалось, что утоляет жажду лучше газированная вода», — отметил Продеус. Малышева добавила, что также раньше считала, что негазированная вода лучше справляться с утолением жажды, и пила только воду без газа. «Газированная вода всасывается немножко быстрее», — объяснил Гендельман. Он добавил, что то же самое происходит с шампанским, потому люди быстрее пьянеют от него.

«Газированная вода растягивает желудок больше, поэтому ощущение того, что ты напился, наступает быстрее», — добавил также Продеус. При этом врачи рекомендовали не пить газированную воду пациентам, страдающим от рефлюксной болезни, так как от нее обостряется изжога.

Ранее Малышева и Продеус предупредили об опасности родниковой воды. Специалисты заявили, что сырую воду необходимо кипятить, так как она является источником гепатита А.

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Олег Давыдов
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