Россиян предупредили о провоцирующей боль в суставах распространенной привычке

Мясников заявил, что частое употребление сладкого провоцирует боль в суставах

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что частое употребление сладких продуктов провоцирует боль в суставах. Выпуск передачи, в котором медик предупредил россиян о неприятных последствиях этой распространенной привычки, доступен на платформе «Смотрим».

«Продукты делятся на вызывающие воспаления и снимающие воспаления», — рассказал Мясников. По его словам, воспаления снимают фрукты, овощи, морская рыба, молочные продукты. «А вот провоцирующие воспаления — это сладости», — подчеркнул он.

Мясников сообщил, что привычка есть много сладкого может приводить к болям в суставах. Этот неприятный симптом может возникнуть из-за употребления жареного, копченого, колбас и красного мяса, добавил он.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о хрусте в суставах. Специалист назвал эту распространенную у россиян привычку нормой и отметил, что она не вредна для суставов.