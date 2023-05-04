Врач развеял распространенный миф о хрусте в суставах

Врач назвал хруст в суставах нормой и объяснил его высвобождением растворенных газов

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о хрусте в суставах. Специалист назвал эту распространенную у россиян привычку нормой и отметил, что она не вредна для суставов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии телепрограммы гостья предположила, что хруст в суставах не является нормой. В ответ Агапкин опроверг это заблуждение и заявил, что привычка хрустеть суставами не вредит здоровью. «На самом деле, хруст — это норма, так как является высвобождением растворенных в суставной жидкости газов», — объяснил врач.

Ранее Агапкин развеял популярный миф о сахаре. Специалист заявил, что тростниковый сахар не полезнее белого. По словам медика, они обладают одинаковыми свойствами.

До этого Агапкин раскрыл способы избежать развития сахарного диабета в случае, если у человека диагностирован преддиабет. Одним из способов снизить риски развития этого заболевания специалист назвал изменение образа жизни в пользу более активного.