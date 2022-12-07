Врач развеял популярный миф о сахаре

Врач Сергей Агапкин развеял миф о том, что тростниковый сахар полезнее белого

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о сахаре. Специалист заявил, что тростниковый сахар не полезнее белого. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи предположила, что коричневый сахар является полезнее белого. «На самом деле нет, и то, и другое — это обычный сахар», — ответил врач на предположение девушки. Агапкин добавил, что оба вида сахара обладают одинаковыми свойствами.

Ранее врач Александр Мясников развеял популярные мифы, связанные с диабетом. Специалист опроверг утверждение, что главной причиной возникновения болезни является сахар. По словам Мясникова, это заболевание возникает в результате чрезмерного употребления продуктов с легкоусвояемыми углеводами: белого хлеба, белого риса и белых макарон.

До этого Агапкин раскрыл способы избежать развития сахарного диабета в случае, если у человека диагностирован преддиабет. Одним из способов снизить риски развития этого заболевания специалист назвал изменение образа жизни в пользу более активного.