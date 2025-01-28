Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:53, 28 января 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете

Мясников опроверг миф, что диабет у родителей всегда гарантирует болезнь у детей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о диабете. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабет у родителей всегда гарантирует развитие заболевания у детей. «Не точно, но 40 процентов риска. Если у родителей диабет — 40 процентов, что у вас тоже будет диабет», — объяснил медик.

Специалист рекомендовал людям с наследственной предрасположенностью к диабету в целях профилактики болезни следить за весом, вести активный образ жизни и питаться овощами, фруктами, рыбой и мясом.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал распространенную привычку, повышающую риск сахарного диабета. «Если человек ложится после 12 часов ночи, то риск сахарного диабета увеличивается сразу на 45 процентов», — предупредил специалист.

До этого Мясников рассказал о вызывающем ожирение популярном виде завтрака. Медик отметил, что к избыточному весу и сахарному диабету может приводить манная каша на завтрак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни десантников ВСУ пошли в контратаку в Курской области

      Лавров назвал главу ЮНЕСКО соучастницей информационной войны против России

      Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта

      Версия украинского политика о целях генетического тестирования в России не подтвердилась

      В кока-коле нашли опасный химикат

      Мизулина отреагировала на критику трека «Сигма-бой»

      Москалькова высказалась о списке пропавших в Курской области при оккупации ВСУ

      Лавров заявил о подыгрывании ЮНЕСКО всем желающим нанести поражение России

      Россиянин беспричинно ударил школьницу на улице и пошел дальше

      Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше