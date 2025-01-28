Доктор Мясников развеял популярный миф о диабете

Мясников опроверг миф, что диабет у родителей всегда гарантирует болезнь у детей

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о диабете. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг популярное мнение о том, что диабет у родителей всегда гарантирует развитие заболевания у детей. «Не точно, но 40 процентов риска. Если у родителей диабет — 40 процентов, что у вас тоже будет диабет», — объяснил медик.

Специалист рекомендовал людям с наследственной предрасположенностью к диабету в целях профилактики болезни следить за весом, вести активный образ жизни и питаться овощами, фруктами, рыбой и мясом.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал распространенную привычку, повышающую риск сахарного диабета. «Если человек ложится после 12 часов ночи, то риск сахарного диабета увеличивается сразу на 45 процентов», — предупредил специалист.

До этого Мясников рассказал о вызывающем ожирение популярном виде завтрака. Медик отметил, что к избыточному весу и сахарному диабету может приводить манная каша на завтрак.