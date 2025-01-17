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20:46, 17 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

Врач Калинкин: Отход ко сну после 12 ночи повышает риск диабета на 45 процентов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Isabella Fischer / Unsplash

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам распространенную привычку, повышающую риск сахарного диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист назвал оптимальным временем для отхода ко сну с 22 до 23 часов. «Если человек ложится после 12 часов ночи, то риск сахарного диабета увеличивается сразу на 45 процентов», — предупредил сомнонолог о вреде привычки поздно ложиться спать.

Врач общей практики Александр Мясников, в свою очередь, призвал соблюдать режим сна в том числе и на выходных. «Чтобы заснуть в интервале от 22 до 23 часов еще более важное правило — это рано встать», — добавил Калиникин. По его словам, при раннем подъеме по вечерам появляется «давление сна» — желание лечь в кровать и заснуть. «Чем раньше мы встаем, тем давление сна будет больше, и нам легче будет засыпать», — заключил медик.

Ранее Мясников предупредил о вызывающем ожирение популярном виде завтрака. Медик заявил, что к избыточному весу и сахарному диабету может приводить употребление манной каши по утрам.

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