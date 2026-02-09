Реклама

07:31, 9 февраля 2026

57-летняя супермодель описала старение фразой «как сильно может измениться внешность»

57-летняя модель Кристи Тарлингтон заявила, что довольна тем, как постарела
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Joy Malone / Getty Images

Американская супермодель Кристи Тарлингтон описала старение фразой «как сильно может измениться внешность». На данную тему она высказалась в интервью для журнала Harper’s Bazaar.

57-летняя знаменитость заявила, что чувствует себя на свой возраст и отмечает значительные визуальные перемены. «Забавно, как сильно может измениться твоя внешность. Я не задумываюсь об этом, пока не увижу в своей ленте старую фотографию», — указала она.

В то же время манекенщица объяснила, что в основном довольна тем, как постарела, и не боится данного процесса, поскольку, по ее словам, с возрастом приходят мудрость и опыт. При этом она придерживатеся простых правил ухода за собой. Утром модель умывается и обильно увлажняет кожу кремом. Также оставаться бодрой ей помогают хороший ночной сон и физическая активность, например пробежка.

В апреле 2024 года Кристи Тарлингтон также снялась для Harper’s Bazaar воткровенных образах.

