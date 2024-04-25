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10:14, 25 апреля 2024Ценности

55-летняя супермодель снялась в прозрачном боди для журнала

55-летняя модель Кристи Тарлингтон снялась в прозрачном боди для Harper’s Bazaar

Фото: Ethan James Green / Harper’s Bazaar

Американская супермодель Кристи Тарлингтон снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий материал появился на сайте издания.

55-летняя манекенщица предстала перед камерой в прозрачном сетчатом боди коричневого цвета и укороченной рыжей шубе бренда Saint Laurent. Кроме того, она надела серьги-кольца Piaget Possession и убрала волосы в гладкий пучок. Также знаменитость примерила платье марки Celine с обнажающим грудь фигурным вырезом до талии.

Известно, что автором съемки стал известный американский фотограф Итан Джеймс Грин.

Ранее британская супермодель Кейт Мосс снялась в откровенном образе для немецкой версии журнала Vogue.

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      Карина Черных
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