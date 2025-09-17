Бывшая жена телеведущего Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

StarHit: Бывшая жена шеф-повара Ивлева подала на него в суд из-за алиментов

Бывшая жена известного российского телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева Мария подала на него в суд с требованием погасить долги по алиментам. Об этом сообщает StarHit.

«При разводе супруги заключили соглашение об оплате алиментов, однако Константин регулярно нарушает его условия в части выплаты дополнительного содержания на ребенка», — рассказала адвокат бывшей жены Ивлева.

По ее словам, в течение пяти лет телеведущий не выплачивал алименты в полном объеме и недавно предоставил в суд справку о том, что его доход составляет два миллиона рублей в год. Однако бывшая супруга Ивлева считает, что он зарабатывает гораздо больше.

«Поэтому Мария вынуждена обращаться к приставам, которые рассчитывают сумму задолженности, и в суд. Погашения происходят после расчета долга или назначения суда», — добавила адвокат.

Заседание по делу состоится 28 октября.

О том, что у Ивлева есть долг по алиментам, стало известно впервые в июле. Бывшая супруга телеведущего заявила, что его задолженность составляет почти 19,5 миллиона рублей. Из них он погасил 11,2 миллиона рублей.

Ивлев развелся с женой Марией в июне 2020 года. Они прожили в браке 23 года. У пары двое общих детей: сын Матвей и дочь Мария. В феврале 2021 года шеф-повар женился на Валерии Куденковой, которая моложе его на 18 лет. В апреле 2022 года у них родилась дочь Ника.