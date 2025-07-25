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12:14, 25 июля 2025Интернет и СМИ

У шеф-повара Ивлева обнаружили многомиллионный долг по алиментам

Бывшая жена ведущего Ивлева Мария рассказала о его долге по алиментам в 19 млн
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва»

Бывшая жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Мария Ивлева рассказала, что у него есть многомиллионный долг по алиментам на несовершеннолетнюю дочь Марию. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая жена шеф-повара опубликовала судебное постановление об определении задолженности по алиментам Ивлева. Обнаружилось, что общий долг составил почти 19,5 миллиона рублей. Из них телеведущий погасил 11,2 миллиона рублей.

«Пятилетняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, а как еще привлечь внимание к вопросу защиты прав ребенка? Распространить и уведомить надлежащие органы! Просто иногда молчать невозможно», — написала бывшая жена Ивлева.

Ранее Ивлев рассказал, что его дети нормально отнеслись к разводу с бывшей женой. По словам шеф-повара, расставание родителей не повлияло на их психологическое здоровье.

Ивлев развелся с женой, с которой прожил в браке 23 года, летом 2020 года. У них двое общих детей: сын Матвей и дочь Мария. В феврале 2021 года ведущий женился на 28-летней Валерии Куденковой. В апреле 2022 году у них родилась дочь Ника.

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