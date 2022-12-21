Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:02, 21 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный телеведущий раскрыл подробности развода

Шеф-повар Ивлев рассказал, что дети нормально отнеслись к его разводу с первой женой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл подробности развода с первой женой. Во время разговора с блогершей Анастасией Ивлеевой он, в частности, рассказал, как сын Матвей и дочь Мария отнеслись к его расставанию с супругой. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Ивлева, его дети нормально отнеслись к разводу. «Слава богу, что развод не повлиял психологически на моих детей (...) Они видели ситуацию, которая там творилась у нас [с женой], и поэтому они приняли это (развод — прим. «Ленты.ру»), скажем так, правильно, нормально», — высказался он. Шеф-повар также сообщил, что сын и дочь постоянно навещают его, и они проводят время друг с другом с большим удовольствием.

Ивлев добавил, что несколько раз год он вместе с детьми от первого брака и новой женой отправляется на отдых. Он уточнил, что первая супруга вместе с ними не ездит. «Мы [c первой женой] не можем найти никакие точки соприкосновения от слова вообще. Поэтому лучше всего нам не видеться», — объяснил телеведущий.

Ивлев развелся с первой женой летом 2020 года. В браке они прожили 23 года. У пары двое общих детей: сын Матвей и дочь Мария. Через несколько месяцев после официального расторжения брака, осенью 2020 года, Ивлев сообщил о новой невесте — 28-летней Валерии Куденковой. Он женился на ней в феврале 2021 года. В апреле 2022 году у супругов родилась дочь Ника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Власти Киргизии приступили к дерусификации Бишкека
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Описана смертельная опасность приема антибиотиков без рекомендаций врача
Менеджер Александра Емельяненко оценил вероятность проведения боя с Джигурдой
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Популярный пищевой краситель вызвал нарушения кишечника
Путин запустил работу Ковыктинского месторождения
Семенович рассказала о подготовке к новогодним праздникам
В Вооруженных силах России высказались об изменении срока службы по призыву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.