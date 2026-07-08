Иран пообещал США настоящий ад

IRNA: Американских военных ждет ад, если попытаются высадиться на территории Ирана

США ждет настоящий ад, если они попытаются высадить своих военных на территории Ирана. С такой угрозой выступил замглавнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, его слова приводит IRNA.

«Вооруженные силы Ирана, стоя плечом к плечу с народом, настолько сильны и устойчивы, что враг знает: если он попытается высадить войска на побережье Ирана, он попадет в ад, из которого не сможет выбраться», — подчеркнул он.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Исламская Республика атаковала 85 военных объектов США в ответ на американские удары.

Президент США Дональд Трамп, комментируя взаимные удары сторон, заявил, что режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.