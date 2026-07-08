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Силовые структуры
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14:24, 8 июля 2026Силовые структуры

Отрицавшего 35 лет распад СССР россиянина арестовали

В Москве 80-летнего лидера «Граждан СССР» арестовали за экстремизм
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве арестовали 80-летнего Владимира Корякина, называвшего себя генеральным секретарем КПСС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным следствия, отправленный в СИЗО пенсионер являлся лидером секты «Граждане СССР» (организация признана экстремистской и запрещена в России) и на протяжении 35 лет отрицал развал Советского Союза. Члены секты отрицают документы современной России и отказываются ее признавать. Отмечается, что пенсионер проходит по статье об экстремизме.

Ранее сторонница «Граждан СССР» обокрала электрика, который пришел отключить ей свет, когда долг превысил 30 тысяч рублей. Женщина заявила, что имеет право пользоваться электроэнергией бесплатно.

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