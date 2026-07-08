Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке к обмену гражданскими и военнопленными с Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.
По данным омбудсмена, на текущий момент произошел обмен списками с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
«Обменялись списками отдельно гражданских и отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен», — обозначила Лантратова.
Она также пояснила, что даты предстоящего обмена не называются, чтобы он не был сорван.
Ранее стало известно, что Россия и Украина также ведут переговоры по воссоединению семей, разделенных после начала специальной военной операции.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня по формуле «160 на 160». Всего, по информации Лантратовой, в плену на Украине было найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов, из которых удалось вернуть более одной тысячи.