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14:25, 8 июля 2026Россия

Лантратова заявила о подготовке к обмену гражданскими и военнопленными с Украиной

Лантратова: Готовится обмен гражданскими и военнопленными с Украиной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке к обмену гражданскими и военнопленными с Украиной. Ее слова приводит РИА Новости.

По данным омбудсмена, на текущий момент произошел обмен списками с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«Обменялись списками отдельно гражданских и отдельно военнопленных. Готовим ближайший обмен», — обозначила Лантратова.

Она также пояснила, что даты предстоящего обмена не называются, чтобы он не был сорван.

Ранее стало известно, что Россия и Украина также ведут переговоры по воссоединению семей, разделенных после начала специальной военной операции.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня по формуле «160 на 160». Всего, по информации Лантратовой, в плену на Украине было найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов, из которых удалось вернуть более одной тысячи.

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