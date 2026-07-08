В России рассказали о текущих переговорах с Украиной

Омбудсмен Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры по воссоединению семей

Россия и Украина ведут переговоры по воссоединению семей, разделенных после начала специальной военной операции. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, речь идет о большом количестве семей. «Мы по каждой истории отдельно ведем переговоры», — подчеркнула омбудсмен.

В июне уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщала о приостановке воссоединения детей с семьями на Украине из-за атак дронов.

До этого детский омбудсмен России рассказала, что коммуникации с Украиной по теме воссоединения детей с их родными выстроены. По ее словам, стороны регулярно проводят совещания по видеосвязи.