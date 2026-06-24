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13:04, 24 июня 2026Россия

Львова-Белова заявила о приостановке воссоединения детей с семьями на Украине из-за атак

Львова-Белова заявила о невозможности воссоединения детей с семьями на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила о приостановке воссоединения детей с семьями на Украине из-за атак дронов. Ее слова передает РИА Новости.

«К сожалению, в связи с атаками дронов логистика пока невозможна. Поэтому пока мы ждем», — обозначила Львова-Белова.

По ее словам, работа в этом направлении возобновится тогда, когда она станет безопасной. В частности, Львова-Белова указала на готовность документов для воссоединения четырех детей с родственниками на Украине.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова раскрыла подробности о воссоединении десятков разлученных в ходе специальной военной операции на Украине семей. По ее данным, удалось провести работу с 80 семьями.

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