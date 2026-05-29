Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:46, 29 мая 2026Мир

Румыния вызвала посла России после падения БПЛА на жилой дом

МИД Румынии вызвал посла России после падения БПЛА на жилой дом в Галаце
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inquam Photos/ George Calin / Reuters

МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в городе Галац. Об этом заявила министр иностранных дел страны Оана Цою в социальной сети X.

«Мы вызвали посла Российской Федерации в штаб-квартиру Министерства иностранных дел», — написала она.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что у румынской стороны якобы имеются подтверждения того, что беспилотник принадлежал России. «Мы официально сообщим о последствиях, которые будет иметь эта безответственность со стороны Российской Федерации для дипломатических отношений между нашими странами», — добавила Цою.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В России ускорились темпы посевной

    Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok