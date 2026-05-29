Румыния вызвала посла России после падения БПЛА на жилой дом

МИД Румынии вызвал посла России после падения БПЛА на жилой дом в Галаце

МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в городе Галац. Об этом заявила министр иностранных дел страны Оана Цою в социальной сети X.

«Мы вызвали посла Российской Федерации в штаб-квартиру Министерства иностранных дел», — написала она.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что у румынской стороны якобы имеются подтверждения того, что беспилотник принадлежал России. «Мы официально сообщим о последствиях, которые будет иметь эта безответственность со стороны Российской Федерации для дипломатических отношений между нашими странами», — добавила Цою.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. Мощный удар попал на видео.