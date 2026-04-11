МО РФ: ВСУ при отступлении оставляют мины-ловушки в неожиданных местах

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Подразделения ВСУ после отступления намеренно оставляют мины, растяжки и ловушки в неожиданных местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В публикации говорится, что на освобожденных территориях ЛНР работают саперы. Бойцы 92-го саперного полка 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили взрывоопасные предметы на освобожденных территориях. В ведомстве отметили, что, как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва.

«Каждая обезвреженная мина — еще один шаг, приближающий к мирной жизни», — добавили в Минобороны России.

Российский боец специальной военной операции на Украине с позывным Погром «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь.