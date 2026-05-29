15:33, 29 мая 2026

Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fongbeerredhot / Shutterstock / Fotodom  

Травматолог-ортопед, артролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Татьяна Ангельчева рассказала людям старше 50 лет, как сохранить суставы здоровыми. Несколько советов на эту тему она дала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, здоровье суставов часто ухудшается из-за малоподвижного образа жизни или неправильных физических нагрузок, например, бега по асфальту или подъема тяжестей. Чтобы сохранить суставы, Ангельчева посоветовала выбирать другие виды физической активности: скандинавскую ходьбу, плавание, аквааэробику, езду на велосипеде, йогу и пилатес. Врач также порекомендовала обязательно делать разминку перед тренировкой и заминку после, а также начинать с небольших нагрузок.

Еще один совет травматолога — правильно питаться. Ангельчева объяснила, что нездоровый рацион, в котором много насыщенных жиров, сахара и соли, провоцирует появление лишнего веса и хроническое воспаление, что негативно сказывается на состоянии суставной ткани. «Большое количество сахара, например, нарушает синтез коллагена и белка, необходимых для упругости хрящей. В целом избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости и суставы», — добавила врач.

Ангельчева также призвала правильно выбирать обувь и не ходить часто в туфлях на высоком каблуке или ботинках без амортизации и супинатора. Кроме того, она посоветовала отказаться от вредных привычек и учитывать климатический фактор, так как длительное воздействие низких температур также может провоцировать воспалительные процессы.

Ранее ортопед Стивен Свобода назвал скрытые причины боли в коленях. Он предупредил, что суставы могут изнашиваться из-за лишнего веса.

