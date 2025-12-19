Покинувший Россию комик пошутил над недостатком Европы

Комик Руслан Белый заявил, что в квартирах в Европе годами ничего не чинят

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Испании, раскритиковал квартиры в Европе и заявил, что там «годами ничего не чинят». Об этом недостатке европейских стран он пошутил в видео, которое опубликовано на YouTube.

Белый вместе с коллегами Славой Комиссаренко и Сергеем Детковым общался со зрителями на съемках в Варшаве. Одна из зрительниц рассказала, что снимает в этом городе квартиру, которую ранее арендовал Комиссаренко. В ходе общения выяснилось, что в квартире есть проблема с оттоком воды в душе, с которой юморист тоже сталкивался, когда жил там.

«Это Европа. В этой квартире через 10 лет кто-то будет жить и будет говорить: "Там сток все еще забит". Тут же не чинят ничего годами вообще», — поиронизировал в ответ Белый.

Ранее комик также назвал главный поддерживающий фактор в эмиграции. По словам Белого, ему очень нравится, что в Испании почти всегда солнечная погода.