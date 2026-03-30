Уехавший в Европу комик пошутил про трудность записи к врачу

Уехавший в Европу комик Белый заявил, что в Германии трудно попасть к врачу

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, пошутил о том, что в Германии трудно попасть на прием к врачу. На эту тему он высказался во время общения со зрителями на концерте в Берлине, запись опубликована на YouTube.

В разговоре с одним из зрителей Белый узнал, что тот работает доктором и специализируется на клинических исследованиях. «А, то есть вы не практикующий [врач]? Просто всем этим людям очень тяжело в Германии записаться к докторам», — поиронизировал он, говоря о посетителях концерта.

Юморист в шутку заявил, что планировал попросить зрителя-доктора, чтобы он провел консультации для всех пришедших на концерт.

Ранее Белый раскрыл особенность жителей Испании. Комик назвал испанцев очень медлительными и пошутил, что если в этой стране вызвать сантехника, то он придет в следующем году.