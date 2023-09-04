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09:12, 4 сентября 2023Наука и техника

Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие

Defense News: американский эсминец типа Zumwalt прибыл в порт для перевооружения

Фото: MC1 Peter Burghart / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Эсминец типа Zumwalt прибыл в порт города Паскагула в американском штате Миссисипи для модернизации и перевооружения. Об этом сообщает Defense News.

Издание подчеркивает, что соответствующие работы уже начались. Так, корабельная гиперзвуковая ракетная установка для эсминца будет готова к испытаниям в 2024 году. Корабли типа Zumwalt начнут получать их в 2025 году.

По словам представителя Военно-морских сил (ВМС) США Арло Абрахамсона, модернизация позволит эсминцам типа Zumwalt остаться одними их самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей на американском флоте.

В мае в публикации 19FortyFive отмечалось, что гиперзвуковые ракеты, создаваемые в рамках программы Conventional Prompt Strike (CPS), которыми планируют оснастить эсминцы ВМС США типа Zumwalt, позволят кораблю поражать новые цели.

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    Иван Потапов
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