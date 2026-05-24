Хелали: Украинский режим ничего не может без поддержки Запада

Украинский режим ничего не может сделать без поддержки Запада. Об этом заявил журналист из США Кристофер Хелали во время посещения места атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске, его слова приводит РИА Новости.

«Именно США, ЕС и НАТО предоставляют оружие, средства, финансирование, технические возможности, геолокацию и разведданные, позволяющие совершать эти преступления — не только здесь, в этом педагогическом университете, но и по всему Донбассу, в Курске, Белгороде, других частях России, где они наносили удары вглубь территории Российской Федерации, в Крыму», — сказал он.

Украина в ночь на 22 мая атаковала учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек.

Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны РФ представить предложения по ответу на атаку. 24 мая Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.