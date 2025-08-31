Путешественница описала несколько городов России фразой «стараюсь не ездить»

Путешествия
Российская путешественница Елена Лисейкина описала несколько городов родной страны фразой «стараюсь не ездить без особой нужды». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первое место в антирейтинге россиянки занял Сочи. Она рассказала, что побывала в городе пять лет назад и во время вечерней прогулки не смогла найти нормальный выход к морю среди бесчисленных заборов и ограждений.

«Вот именно этими заборами Сочи мне и запомнился. Не красотой природы или архитектурой, а тем чувством, когда ходишь по городу как по лабиринту и не можешь дойти до того, ради чего, собственно, сюда приехал», — посетовала она.

На второе место Лисейкина поставила Суздаль, который показался ей красивым, но неуютным. «Все слишком правильное, слишком причесанное. Ходишь как по декорациям к фильму про русскую деревню для иностранных туристов. За всей этой нарядной оболочкой я не чувствую живого города с настоящими людьми», — призналась она.

На третьем месте в списке оказалась Анапа. Несмотря на то, что в городе появляются шикарные отели, в сотнях метров от них — хаотичная застройка, ржавые заборы и тропки, которые после дождя «превращаются в месиво», пожаловалась россиянка.

Путешественница также добавила в антитоп Плес, в котором ее испугали цены на жилье, и Санкт-Петербург, каждая поездка в который, по ее словам, превращается в «квест на выживание».

«Приходится буквально проталкиваться локтями. В том же Бангкоке, где живет десять миллионов человек, передвигаться комфортнее», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала самые опасные блюда для заказа в придорожных кафе России. В список вошли салаты с майонезом, изделия из рубленого мяса со специями и сложные супы.

