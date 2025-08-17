Путешествия
10:37, 17 августа 2025Путешествия

Путешественница назвала самые опасные блюда в придорожных кафе России

Алина Черненко

Фото: Freepik

Опытная путешественница Елена Лисейкина назвала самые опасные блюда для заказа в придорожных кафе России. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Первое табу россиянки — салаты с майонезом. Они требуют постоянного холода, а гарантий правильного хранения в придорожных заведениях нет никаких, пояснила автор публикации.

Блогерша призналась, что старается обходить стороной котлеты и другие изделия из рубленого мяса с кучей специй, так как они прекрасно маскируют запах несвежей пищи. «Если хочется мясного, лучше взять цельный кусок: простую отбивную без "шапки" из сыра и майонеза, куриные крылья или ножки, шашлык, если его готовят при вас», — добавила Лисейкина.

Путешественница отметила, что она избегает и супов, особенно сложных, вроде солянки или борща. «Их готовят в огромных кастрюлях, и если посетителей мало, суп может киснуть там днями», — предупредила автор.

Еще одно категорическое «нет» россиянки — жареные пирожки с мясом, так как состав их начинки «под вопросом» и неизвестно, сколько они уже лежат. Кроме того, она порекомендовала соотечественникам никогда не брать в придорожных кафе карпаччо и тартары, морепродукты и салаты из них далеко от моря, блюда со сложными соусами, десерты с кремом, блюда дня и экзотические блюда вроде фуа-гра и трюфелей.

Ранее гастроэнтеролог назвал самые опасные в жару блюда из доставки. По словам врача, в такой период нужно с осторожностью относиться к еде, которая требует строгого соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке.

