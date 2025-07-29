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15:34, 29 июля 2025Забота о себе

Гастроэнтеролог назвал самые опасные в жару блюда из доставки

Гастроэнтеролог Белоусов: В жару опасно заказывать суши и майонезные салаты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stockking / Freepik

Некоторые блюда не рекомендуется заказывать в жару в сервисах доставки, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Самые опасные из них он назвал в беседе с «Известиями».

По словам врача, в жаркую погоду нужно с осторожностью относиться к еде, которая требует строгого соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке. К ней врач отнес блюда из сырого мяса, рыбы и морепродуктов: карпаччо, тартары, севиче, устрицы, а также суши и роллы с сырой рыбой. «Даже при идеальной организации доставки сохраняется риск, что рыба изначально была не первой свежести, а высокая температура окружающей среды ускоряет размножение бактерий», — уточнил Белоусов

Также опасными гастроэнтеролог назвал салаты с майонезной заправкой, маскирующей вкус несвежих овощей и являющейся питательной средой для бактерий; фруктовые салаты и нарезанные фрукты, которые портятся значительно быстрее овощей; десерты со сливочными и белковыми кремами.

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Врач добавил, что безопаснее всего в жару заказывать блюда, прошедшие термическую обработку при высоких температурах: пиццу, запеченные мясо и рыбу, вторые блюда с гарнирами, пироги и десерты без кремовой начинки, упакованные в отдельные контейнеры.

Белоусов обратил внимание на то, что даже вареный картофель может стать причиной отравления, если был приготовлен задолго до доставки и неправильно хранился.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности шаурмы летом. По ее словам, употребление блюда чревато развитием дизентерии.

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