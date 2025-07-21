Врач объяснила опасность шаурмы летом

Гастроэнтеролог Сухорукова: Шаурма в жару может грозить желудочным гриппом

Шаурма, хотдоги и заправленные майонезом салаты в жару могут навредить здоровью, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Опасность этих продуктом летом она объяснила в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, жаркая погода провоцирует быстрое распространение в продуктах опасных бактерий и вирусов. «Прежде всего, это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие, например, к острому гастроэнтериту, больше известному как "желудочный грипп"», — рассказала Сухорукова.

До четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо — испорченное либо же плохо прожаренное, подчеркнула гастроэнтеролог. При этом в палатках, где торгуют фастфудом, нет условий для длительного хранения продуктов. «Владельцы палаток не будут работать себе в убыток, поэтому насколько опасно то, что они приготовили на скорую руку, становится ясно через несколько часов, а то и через день после еды», — предупредила Сухорукова и уточнила, что, как правило, кишечные инфекции проявляются в течение полутора-двух суток.

Самыми опасными в жару продуктами она назвала выпечку с мясной, овощной и сырной начинками (чебуреки, пирожки, хачапури, беляши, шаурму), салаты с майонезом, булочки с кремом, пирожные и торты, а также продающиеся с рук грибы и молочную продукцию.

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