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16:32, 21 июля 2025Забота о себе

Врач объяснила опасность шаурмы летом

Гастроэнтеролог Сухорукова: Шаурма в жару может грозить желудочным гриппом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

Шаурма, хотдоги и заправленные майонезом салаты в жару могут навредить здоровью, заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Опасность этих продуктом летом она объяснила в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, жаркая погода провоцирует быстрое распространение в продуктах опасных бактерий и вирусов. «Прежде всего, это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие, например, к острому гастроэнтериту, больше известному как "желудочный грипп"», — рассказала Сухорукова.

До четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо — испорченное либо же плохо прожаренное, подчеркнула гастроэнтеролог. При этом в палатках, где торгуют фастфудом, нет условий для длительного хранения продуктов. «Владельцы палаток не будут работать себе в убыток, поэтому насколько опасно то, что они приготовили на скорую руку, становится ясно через несколько часов, а то и через день после еды», — предупредила Сухорукова и уточнила, что, как правило, кишечные инфекции проявляются в течение полутора-двух суток.

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Самыми опасными в жару продуктами она назвала выпечку с мясной, овощной и сырной начинками (чебуреки, пирожки, хачапури, беляши, шаурму), салаты с майонезом, булочки с кремом, пирожные и торты, а также продающиеся с рук грибы и молочную продукцию.

Ранее диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. По его словам, специя защищает клетки организма от окислительного стресса и повышает иммунитет.

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