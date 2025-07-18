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09:31, 18 июля 2025Забота о себе

Диетолог посоветовал добавлять в кофе популярную специю

Диетолог Молтерн: Добавленная в кофе куркума снижает риск заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Capturastock / Shutterstock / Fotodom  

Диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. В беседе с изданием Metropoles он назвал пять преимуществ этой популярной специи для здоровья.

По словам Молтерна, куркума защищает клетки от окислительного стресса, повышает иммунитет. Также она стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови. Также эта специя, добавленная в кофе, принесет пользу людям с воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом и псориазом, отметил врач. Кроме того, она снижает риск развития патологий сердца и сосудов.

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Однако Молтерн предупредил, что, несмотря на все преимущества, есть у куркумы и противопоказания к употреблению. Среди них он выделил беременность, грудное вскармливание, проблемы с желчным пузырем, а также прием антикоагулянтов — препаратов, оказывающих влияние на свертываемость крови.

Ранее диетолог Нурия Дианова призвала не запивать лекарства чаем и кофе. Эти напитки, пояснила она, могут как ослабить, так и усилить действие медикаментов.

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