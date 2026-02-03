Неизлечимо больная телеведущая высказалась об эвтаназии

Заболевшая раком британская ведущая Ранцен заявила, что ей осталось недолго жить

Легендарная 85-летняя британская телеведущая, дама Ордена Британской империи Эстер Ранцен, которая борется с четвертой стадией рака легких, рассказала о своем состоянии. В публикации на портале Observer она заявила, что ей осталось недолго жить.

По словам телеведущей, недавно исполнилось три года, как у нее обнаружили рак финальной стадии. «Благодаря одному из новых чудодейственных лекарств я все еще здесь. Но это продлится недолго. Теперь лекарство перестало работать», — отметила она.

Ранцен добавила, что может отправиться в Швейцарию и прибегнуть к эвтаназии, если будет испытывать невыносимые боли из-за онкологического заболевания. «Я определенно не доживу до того момента, когда закон об эвтаназии вступит в силу [в Великобритании]», — посетовала она.

Ведущая также раскритиковала представителей британской Палаты лордов (верхняя палата парламента — прим. «Ленты.ру»), заявив, что многие из них пытаются помешать принятию законопроекта об эвтаназии.

