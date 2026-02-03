Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:42, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Неизлечимо больная телеведущая высказалась об эвтаназии

Заболевшая раком британская ведущая Ранцен заявила, что ей осталось недолго жить
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Легендарная 85-летняя британская телеведущая, дама Ордена Британской империи Эстер Ранцен, которая борется с четвертой стадией рака легких, рассказала о своем состоянии. В публикации на портале Observer она заявила, что ей осталось недолго жить.

По словам телеведущей, недавно исполнилось три года, как у нее обнаружили рак финальной стадии. «Благодаря одному из новых чудодейственных лекарств я все еще здесь. Но это продлится недолго. Теперь лекарство перестало работать», — отметила она.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024

Ранцен добавила, что может отправиться в Швейцарию и прибегнуть к эвтаназии, если будет испытывать невыносимые боли из-за онкологического заболевания. «Я определенно не доживу до того момента, когда закон об эвтаназии вступит в силу [в Великобритании]», — посетовала она.

Ведущая также раскритиковала представителей британской Палаты лордов (верхняя палата парламента — прим. «Ленты.ру»), заявив, что многие из них пытаются помешать принятию законопроекта об эвтаназии.

Ранее новозеландская радиоведущая Мелани Хомер, у которой нашли острый миелоидный лейкоз, рассказала о тяжелом лечении. Она сообщила, что ей предстоит пересадка стволовых клеток, и назвала эту процедуру суровой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

    Юриста обвинили в наживе на купленных россиянами бойцам СВО автомобилях

    Двукратный олимпийский чемпион из России оценил размер своей пенсии

    Режиссер фильма о Мелании Трамп объяснил свое присутствие в файлах Эпштейна

    В России назвали два важных результата энергетического перемирия

    Российский рядовой сорвал прорыв подразделений ВСУ в зоне СВО

    В Афганистане создадут кафедру «пророческой медицины» по заветам пророка Мухаммеда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok